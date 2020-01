Prescrizione: Conte, Iv valuti riforma

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Ho fatto vari incontri sulla riforma del processo penale. Non mi piace parlare di prescrizione.

Quella è una norma in un disegno più complessivo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Algeri. "Ai cittadini interessa una riforma che renda più efficiente il sistema della giustizia.

Tutte le forze politiche hanno dato un contributo, Bonafede sta lavorando alla versione definitiva, poi la riproporremo alla forze politiche per un'ulteriore valutazione, anche a Italia Viva. Mi aspetto che Italia Viva la possa valutare nel merito", ha sottolineato.