Salvini organizza caffè mattutino in un bar e il titolare chiude

Il titolare del bar "Dolce Lucia" di Casalecchio di Reno saputo ieri sera che il leader della Lega Matteo Salvini aveva dato appuntamento ai suoi sostenitori nel suo locale per un caffè mattutino ha chiuso il bar.

"Non ci prestiamo a nessun tipo di campagna elettorale. Non sono contento di tutto in generale. Nelle campagne elettorali non facciamo da sponda a nessuno". Ha detti l'amministratore del bar 'Dolce Lucia' manifestando la sua presa di distanza da qualsiasi attività di carattere politico : "noi chiudiamo per tutti in campagna elettorale - ha scandito -: non voglio prestarmi come cassa di risonanza a nessuna iniziativa politica".

Dopo Casalecchio di Reno, anche in periferia a Bologna, fuori da un bar di Borgo Panigale, il leader della Lega Matteo Salvini, al suo arrivo, é stato contestato da un gruppo di esponenti di 'Potere al Popolo', contenuto dalla Polizia, tra cui anche la candidata alle elezioni del 26 gennaio Marta Collot.

"Siete uguagli agli altri - ha detto Collot - dopo stringete le mani al Partito Democratico. Fate schifo, fate solo finta di essere dalla parte dei lavoratori. Devastate il territorio con le grandi opere, privatizzate la Sanita è la scuola. Fate schifo - ha concluso l'esponente politica - siete solo degli sciacalli".