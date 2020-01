Libro uscito con Benedetto XVI co-autore

(ANSA) - PARIGI, 15 GEN - Il controverso libro "Dal profondo dei nostri cuori", con il nome di Benedetto XVI come coautore insieme al cardinale Robert Sarah, è uscito nelle librerie francesi. In alcune librerie non è arrivato, ma questo pomeriggio il volume campeggia negli scaffali della più grande catena francese, la FNAC. Un altro libraio ha aggiunto che nella seconda edizione il libro uscirà con la dizione "con la collaborazione di Benedetto XVI", come richiesto da Roma.

La frase "Non posso tacere!", citazione di Sant'Agostino (Silere non possum!), contenuta nel volume, è attribuibile, secondo il libro, direttamente a Benedetto XVI, poiché il capitolo introduttivo in cui è contenuta reca a pagina 25 la firma dei due autori, Benedetto XVI e il cardinale Robert Sarah, con la data "Cité du Vatican, septembre 2019". Lo indicano all'ANSA i giornalisti del quotidiano Le Figaro cui si deve l'anticipazione dei giorni scorsi.