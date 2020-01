Governo:Delrio,squadra non gioca insieme

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "C'è un problema nel modo in cui stiamo governando, in cui stiamo insieme. In questi primi mesi di governo è sembrato che la squadra non giocasse tutta insieme, che ognuno andasse un po' per conto suo. Che vuol dire che il governo deve presentarsi ai cittadini con obiettivi chiari, con uno sforzo comune senza dovere che ognuno esca dal campo dicendo questo è mio, questo è tuo. Perché così non funziona. Si vince insieme o si perde insieme. Questa è la sfida del governo". Così Graziano Delrio, parlamentare del Partito Democratico e capogruppo alla Camera, ad Agorà Rai Tre.