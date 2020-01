Renzi, Di Maio? Giudizio lo dà il tempo

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Lo dirà il tempo se Di Maio è capace come ministro. In tutto il mondo la gente corre per occuparsi di queste cose, della politica estera. Salvini fa il sovranista ma è un errore, non puoi rinchiuderti. Su Di Maio sospendiamo il giudizio, ma non lo decido io se è bravo. Se porta i risultati sarà bravo, altrimenti no. Io avevo Gentiloni come ministro degli Esteri e mi sono trovato bene". Lo ha detto Matteo Renzi a "L'aria che tira" su La7, rispondendo alla domanda se Luigi Di Maio sia un buon ministro degli Esteri.