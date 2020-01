Legge Europa,Bolzano resiste in giudizio

(ANSA) - BOLZANO, 14 GEN - Dopo l'impugnazione da parte del governo della legge europea della Provincia di Bolzano, nel passaggio relativo alla sola conoscenza della lingua tedesca per l'iscrizione agli ordini professionali, soprattutto l'albo dei medici, la giunta provinciale ha deciso di resistere in giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. "L'obiettivo - ha detto il governatore Arno Kompatscher - è quello di difendere il principio dell'equiparazione tra lingua italiana e quella tedesca, considerato colonna portante dello Statuto di autonomia". Nel frattempo si lavora a livello politico per giungere ad una soluzione concordata e condivisa. Kompatscher ha ribadito, che tale eccezione ovviamente riguarda solo professionisti che operano in Alto Adige.