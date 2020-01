HarryandMeghan e i social si scatenano

Non c'è niente da fare. I reali fanno sempre notizia. E lo strappo di Harry e Meghan che lasciano il loro ruolo di reali senior scatena ogni genere di commenti sulla rete e sui social. Quello più ricorrente è 'chi se ne frega', ma c'è anche chi irride i duchi di Sussex per la loro scelta di voler lavorare e c'è chi attacca Meghan per aver causato questa rottura all'interno della famiglia reale. In ogni caso la 'strega' è sempre lei.

Il principe Harry e Meghan Markle lasciano la famiglia reale e aderiscono al gruppo misto. — carlo fossati (@CarloF0554ti) January 12, 2020

Non mancano le pubblicità, da quella di Ikea che propone i suoi scataloni parafrasando il trasloco dei duchi di Sussex a spedireadesso.com.

Il trasloco è una fatica reale per tutti. #HarryandMeghan pic.twitter.com/stwHVHDZmF — IKEA (@IKEAITALIA) January 9, 2020

C'è anche una buona dose di ironia sui presunti festeggiamenti di Kate per la 'dipartita' della cognata, tornando a dar credito alla tesi che vuole la rivalità tra le due cognate la causa della decisione dei duchi di Sussex di trasferirsi all'estero.

Certo, scatena commenti poco lusinghieri la decisione di Harry e Meghan di voler lavorare per mantenersi come tutti i 'commoner' .