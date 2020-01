No Tav si radunano, osservatori Amnesty

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Sono cominciati ad affluire in piazza Statuto, a Torino, i partecipanti al corteo nazionale dei No Tav in programma per oggi nel capoluogo piemontese. Con gli attivisti della valle di Susa è arrivato Alberto Perino, leader storico del movimento che si oppone alla ferrovia ad alta velocità Torino-Lione. Ci sono poi i simpatizzanti di varie località italiane e i militanti di Rifondazione Comunista, Potere al popolo, Carc, sindacalisti dei Cub, anarchici. È presente Francesca Frediani, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, valsusina.

La manifestazione "per sostenere la scelta" di Nicoletta Dosio, 73 anni, che dopo una condanna ha rifiutato misure alternative alla detenzione ed è stata arrestata. Chiuso il Palagiustizia, sono presenti anche osservatori di Amnesty International per "monitorare il comportamento delle forze di polizia e il rispetto della libertà di espressione".