La notizia della morte di Craxi dagli archivi dell'ANSA

MORTO BETTINO CRAXI +++ FLASH +++

MORTO BETTINO CRAXI (2)

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Bettino Craxi avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 24 febbraio. Nel novembre scorso, in seguito ad un aggravamente del suo stato di salute (era ammalato di diabete

da diversi anni) era stato sottoposto ad un delicato intervento ai reni a Tunisi da una equipe di medici giunti dall'Italia. (ANSA).

MORTO CRAXI: C'ERA STEFANIA SOLA CON LUI AD HAMMAMET

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Bettino Craxi e' morto intorno alle 17 nella sua villa di Hammamet, improvvisamente, per un attacco cardiaco. Con lui era solo la figlia Stefania ed un collaboratore, Marcello. (SEGUE).

MORTO CRAXI: C'ERA STEFANIA SOLA CON LUI AD HAMMAMET (2)

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - La moglie di Bettino Craxi, Anna, non e' in Tunisia - ha detto la figlia Stefania - ed i familiari non sono ancora riusciti a mettersi in contatto con lei per darle la notizia.

Stefania Craxi ha cercato di chiamare un medico, ma il padre e' morto prima che arrivasse. ''Mio padre era un cardiopatico grave e il primo ospedale si trova a 40 chilometri'', ha esclamato tra i singhiozzi la figlia dell'ex segretario socialista.(ANSA).

MORTO CRAXI: LA NOTIZIA SUI MEDIA ITALIANI

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Dopo il flash dell'Ansa delle 17.46 che dava la notizia ''Morto Bettino Craxi'', la prima rete tv italiana a riprenderla e' stata Raiuno alle 17.55, all'interno di 'Oggi al parlamento'. Raiuno e' stata seguita immediatamente dopo da una edizione straordinaria del Tg2 annunciata da Michele Cucuzza che stava conducendo 'La vita in

diretta' su Raidue. Poi anche Canale 5 ne ha dato notizia all'interno di ''Verissimo'' alle 17.57 seguito dal Tg1 delle 18. (ANSA).

CRAXI: LA MORTE LO HA COLTO NEL SONNO / ANSA

(ANSA) - HAMMAMET (TUNISIA), 19 GEN - La giornata dell'ex segretario del Psi Bettino Craxi ad Hammamet era cominciata come tante altre e nulla faceva presagire quanto sarebbe successo. La

mattina, hanno riferito fonti vicine alla famiglia, Craxi si e' alzato alla solita ora e ha fatto colazione assieme a Stefania, la figlia, e ad un nipotino, mangiando con appetito. Nel pomeriggio ha chiesto un te' alla menta e l'ha bevuto con il solito piacere. Poi, all' improvviso, ha sentito il bisogno di riposarsi. Si e' coricato, ed e' stata la morte. Unici testimoni la figlia ed il nipotino di appena 10 anni.

Nessun segno era apparso negli ultimi giorni che avesse potuto far sospettare una morte vicina, hanno detto le fonti. Tant'e' che dopo una visita di controllo effettuata ieri all'ospedale militare di Tunisi, Craxi e' ritornato nella casa di Hammamet. Nulla di particolare e' stato osservato, hanno precisato le fonti. Cio' significa, naturalmente, che non vi e' stato aggravamento rispetto alla gia' nota situazione del cuore. Un cardiologo ha detto all' Ansa, chiedendo l' anonimato, che il cuore di Craxi funzionava praticamente con una sola coronaria, mentre le altre erano del tutto indurite ed intasate.

Persino la moglie Anna, non presagendo nulla, era partita la mattina presto per un viaggio a Parigi. (SEGUE).

CRAXI: LA MORTE LO HA COLTO NEL SONNO / ANSA (2)

(ANSA) - HAMMAMET (TUNISI), 19 GEN - In questo momento la signora Anna sta ancora aspettando di prendere da Parigi il primo volo verso Tunisi, mentre il figlio Bobo, che si trovava in Italia, e' giunto a Tunisi dopo le 21 allorche' le spoglie del padre erano gia' state trasportate dalla villa di Hammamet nella clinica 'Les violettes' dove rimarra' nella cella frigorifera fino a giovedi', ha appreso l'Ansa da amici di Craxi. Venerdi' potrebbero svolgersi i funerali. Craxi, cosi' hanno riferito i suoi amici, sara' seppellito in un piccolo cimitero cristiano sulla spiaggia di Hammamet accanto al cimitero

musulmano. Davanti a Casa Craxi, ad Hammamet, tutto e' tranquillo, non vi e' stato gran movimento a parte l' arrivo, alla spicciolata, di visitatori, per lo piu' amici tunisini di Craxi e qualche

italiano. La personalita' di piu' alto grado politico vista entrare in casa e' stato il governatore di Nabeul, il capoluogo della regione di Capo Bon, inviato dal presidente tunisino Ben Ali' per presentare le condoglianze ufficiali dello stato tunisino alla famiglia di Craxi, amico di vecchio data di un gran numero di politici tunisini e arabi. (SEGUE).

CRAXI: LA MORTE LO HA COLTO NEL SONNO / ANSA (3)

(ANSA) - HAMMAMET (TUNISIA), 19 GEN - Durante la serata, Stefania Craxi - che si e' trovata sola a gestire questi primi momenti dopo la morte del padre - si e' trincerata dietro un silenzio assoluto, rifiutando di ricevere persone o telefonate. Anche gli stretti collaboratori tunisini hanno opposto un simile rifiuto ai tentativi dei pochi giornalisti italiani sul posto di ottenere dichiarazioni. (ANSA)

