Autostrade: M5S, serve revoca

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Maxi multa? Non scherziamo.

Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Per chi ha causato il crollo del ponte Morandi non ci saranno sconti. Ci sono le famiglie di 43 vittime che ancora attendono giustizia. La revoca della concessione ad Autostrade va inoltre nella direzione di un successivo abbassamento dei pedaggi.

Bisogna cambiare il sistema degli affidamenti". Lo affermano fonti M5s.