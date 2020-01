Iraq: Fraccaro, il governo è al lavoro

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Il governo è al lavoro per seguire con la massima attenzione la crisi internazionale che oggi ha avuto l'ennesima escalation con l'attacco missilistico dell'Iran in risposta al raid Usa". Lo dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. "L'Italia rinnova l'invito alla responsabilità, la strada da seguire non può essere quella militare" afferma il ministro che annuncia:"Nel Consiglio dei ministri di domani non mancheremo di affrontare la questione". "Ora - aggiunge - anche l'Europa dovrà fare la sua parte" per "promuovere una soluzione politica".