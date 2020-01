Rosso verso processo, chiusa l'inchiesta

(ANSA) - TORINO, 7 GEN - La procura di Torino ha formalmente concluso il filone di inchiesta sulla 'ndrangheta in Piemonte che riguarda l'ex assessore regionale Roberto Rosso arrestato il 30 dicembre con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso.

Gli indagati, a vario titolo e per episodi diversi, sono in tutto 11. L'atto, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, è stato notificato ai difensori.