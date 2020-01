Conte: 'Ora un anno intenso, giovani non vanno traditi'

"L'Italia sta attraversando un preoccupante calo di nascite, il più elevato dai tempi dell'unità d'Italia. Dobbiamo lavorare con il massimo impegno e la massima determinazione per invertire questo trend ed evitare che il nostro diventi un Paese sempre più "anziano". Gli interventi già varati per gli asili nido e i bonus bebè sono misure importanti, ma sono solo il primo passo. Ci aspetta un anno di intenso lavoro per fare in modo che le aspettative dei nostri giovani non siano tradite". Lo scrive in un post su Fb il premier Giuseppe Conte.

"Questa mattina - fa sapere il premier - sono andato a conoscere Bianca, la prima bambina nata in Italia, a Roma, nel 2020. Lei e tutti gli altri bambini che si affacciano alla vita in queste ore devono potere crescere in un Paese che garantisca loro un presente e un futuro all'altezza dei propri sogni".