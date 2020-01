Il Papa a Mattarella: 'Dio benedica la sua alta missione'

Oltre 10 milioni di italiani hanno seguito il discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella. Lo share ha sfiorato il 60 per cento. Si tratta di dati rilevanti e quasi sovrapponibili a quelli dell'anno precedente.

"Ringrazio il Presidente della Repubblica Italiana, onorevole Sergio Mattarella, per il pensiero che mi ha indirizzato nel suo Messaggio di fine anno, e lo ricambio invocando la benedizione di Dio sulla sua alta missione". Così il Papa all'Angelus ha inviato i suoi auguri al Presidente della Repubblica.

Molte le reazioni al discorso del presidente. "Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le sue parole, che ancora una volta hanno tracciato la via da seguire. Essere uniti, solidali, altruisti e comprendere le difficoltà degli altri è il solo modo per tornare a crescere, anche e soprattutto culturalmente". Lo scrive il ministro degli Esteri e capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, commentando su twitter il tradizionale messaggio di fine anno del capo dello Stato.

"Giovani, lavoro, futuro. Il grande ruolo dell'Università e della Cultura per far ripartire un Paese più unito ed inclusivo. Grati al presidente Mattarella che ha delineato l'orizzonte della nostra missione". Così Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica.

"Grazie al presidente Mattarella per il suo discorso di fine anno. Grazie soprattutto per il suo richiamo, a cui dovremmo essere particolarmente sensibili noi impegnati in politica e nelle istituzioni, alla cultura della responsabilità, che - ha detto il Capo dello Stato - 'costituisce il più forte presidio di libertà e di difesa dei principi, su cui si fonda la Repubblica'".Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Noi con l'Italia-Usei.