Mattarella: da Conte a Berlusconi, il plauso al discorso del presidente

"Nel suo discorso, il Presidente Mattarella ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme per consegnare un Paese migliore ai nostri figli. È un compito impegnativo, ma è un compito alla nostra portata. L'importante è che ciascuno di noi, nell'ambito del proprio ruolo, della propria competenza, in base alla rispettiva responsabilità, si impegni in questa direzione e non perda di vista questa finalità". Lo scrive il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook. E da tutte le forze politiche arriva un plauso alle parole del capo dello Stato.

"Ripartiamo dall'Italia delle eccellenze", dice la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Mentre il primo inquilino di Montecitorio, Roberto Fico, evidenzia come "le sagge parole del Presidente Mattarella questa sera abbiano impreziosito questo momento ricordando a noi tutti, e in particolare a chi riveste cariche pubbliche, l'impegno quotidiano e costante che dobbiamo portare avanti per rendere più forte e coesa la nostra comunità e per migliorare la qualità della vita di tutti".

"Il Presidente Mattarella anche quest'anno indica a tutti la strada per costruire il futuro", commenta il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.

"Un altro grande discorso del Presidente Mattarella. I richiami al civismo e al senso di responsabilità sono forti, netti e impegnano ognuno di noi", dice quello della Cultura, Dario Franceschini.

"Grazie, Presidente, per le sue parole che ancora una volta ci orientano sulla strada delle nostre responsabilità più necessarie e avvincenti", dice il ministro della Famiglia Elena Bonetti.

Dall'opposizione arrivano positivi i commenti di Forza Italia. "Un discorso augurale - dice Silvio Berlusconi - quello del Presidente della Repubblica, capace di cogliere gli elementi di positività nella realtà del nostro Paese e le ragioni per stare uniti al di là delle contrapposizioni politiche e per guardare con ottimismo, nonostante tutto, al domani. È quanto dovrebbe saper fare la politica, in Italia troppo spesso avvelenata dallo scontro fra fazioni e dal linguaggio dell'odio e del disfattismo".

Ma anche da FdI con Giorgia Meloni che sottolinea positivamente il messaggio sulla famiglia del capo dello Stato.