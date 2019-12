La maggioranza litiga su reddito e quota 100

Reddito e Quota 100 fanno litigare la maggioranza, in attesa del rilancio dell'azione di governo, attesa a gennaio. Palazzo Chigi ribadisce che eventuali modifiche alle due misure non sono all'ordine del giorno, ma Pd e Iv insistono e Matteo Renzi, intervistato dalla Stampa, torna all'attacco: "Che il reddito di cittadinanza sia un sussidio che non funziona - afferma - oramai lo stanno capendo tutti. Credo che bisogna lasciare ai Cinquestelle il tempo di metabolizzare il cambiamento. Ma al tempo stesso è arrivato il momento di cambiare quel meccanismo. Con un'altra politica: al Sud bisogna aprire cantieri, anziché continuare a dare sussidi".

Stasera il discorso di Mattarella, nel quale il presidente della Repubblica chiederà coesione dando senso alla parola "italiani". Nuova ambientazione per il tradizionale messaggio di fine anno del presidente della Repubblica. Non sarà più lo "studio alla Palazzina" con la scrivania alle spalle ad entrare nelle case degli italiani alle 20.30 in punto. Sergio Mattarella ha scelto una location diversa privilegiando un salone poco noto del Quirinale per rivolgersi ai cittadini nella maniera meno formale possibile. Quel che è certo, nonostante il massimo riserbo del Quirinale, è che il capo dello Stato non rinuncerà alle consuete tre bandiere (quella italiana, dell'Unione europea e presidenziale) collocate sullo sfondo dove potrebbe esserci in lontananza anche un albero di Natale.