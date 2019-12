Comuni: sindaco Olbia, "mi ricandido"

(ANSA) - OLBIA, 23 DIC - Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi (Fi), chiude il 2019 ricandidandosi per un secondo mandato consecutivo alle elezioni comunali del 2021. "In questo momento sono il candidato più forte della coalizione. Se dovessero trovare qualcuno più forte di me potrei anche fare un passo indietro. Lo cerchino, e si vedrà. Per il momento il più forte sono io", ha spiegato il primo cittadino durante la conferenza stampa di fine anno, in cui ha snocciolato i risultati conseguiti negli ultimi 12 mesi e i propositi per il resto del mandato.

Intanto, per il 2019, il sindaco si assegna un bel 9 in pagella, motivandolo soprattutto con meriti sportivi: "Aver riportato il Mondiale di Rally in Gallura ed essere riusciti a organizzare a Olbia, per la prima volta, il Mondiale di judo juniores del 2021", ha chiarito. Fra gli obiettivi da centrare nel 2020, il sindaco Nizzi ha messo al primo posto l'adozione del Piano urbanistico comunale, il Piano dei litorali e il progetto per l'abbattimento delle due sopraelevate.