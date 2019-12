Stefano Morelli, il medico che opera i bimbi gratis

Da anni opera gratuitamente bambini affetti da labiopalatoschisi, ustioni e traumi di guerra:è Stefano Morelli, medico, romano di 42 anni che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto insignire a Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Laureato in medicina e specializzato in anestesia e rianimazione, Stefano ha offerto un prezioso contributo in ambito internazionale operando gratuitamente bambini affetti da labiopalatoschisi, ustioni e traumi di guerra: questa è anche la motivazione per la quale è stato premiato.

Assunto all'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma come cardio-anestesista pediatrico, ha iniziato contemporaneamente a coordinare le attività Anestesiologiche e di Rianimazione della ONG Emergenza Sorrisi, operando gratuitamente. Da dodici anni organizza missioni in Africa, Medio Oriente, Europa dell'Est, Sud Est Asiatico, Sud America e America Centrale. Nel corso di queste missioni svolge anche attività di formazione ai medici ed infermieri locali.