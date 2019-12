Comunali il 3 maggio in Trentino A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 20 DIC - È stata confermata ufficialmente da Arno Kompatscher, nella sua duplice veste di presidente della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia di Bolzano, la data di domenica 3 maggio 2020 per lo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali. Nel decreto firmato nei giorni scorsi è stata fissata anche la data per lo svolgimento degli eventuali turni di ballottaggio, in programma domenica 17 maggio 2020.