Zingaretti: 'Se cade il governo elezioni'

"Dopo la caduta di questo governo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni. Sono convinto che ci siano le condizioni per andare avanti, ma ci vuole una comune volontà politica". Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti al Corriere della Sera. Il segretario Dem elogia anche il premier Giuseppe Conte che "si è dimostrato un buon capo di governo. Non va tirato per la giacchetta, anche se è un punto di riferimento di tutte le forze progressiste", dice. Italia Viva "deve decidere se stare dentro la prospettiva del campo progressista".

Ma sull'elogio di Conte il leader di Azione, Carlo Calenda non ci sta "Caro Nicola Zingaretti come si può sostenere che Conte 'è il punto di riferimento fortissimo dei progressisti'? Un Presidente del Consiglio che ha fatto del trasformismo un'arte e ha varato tutti i provvedimenti, ancora in piedi, del Governo Salvini-Di Maio. Vi siete proprio smarriti, Partito Democratico". Così su Twitter Carlo Calenda, eurodeputato e leader di Azione.