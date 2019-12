'Ho sbagliato treno', lo sconforto della Santanché sbanca sui social

Sbanca sui social la disavventura raccontata da Daniela Santanché in un video su Instagram. La parlamentare, dopo i lavori d'Aula aveva deciso di tornare a Milano "per cenare con il figlio e la sua fidanzatina" ma ha sbagliato treno ed è finita a Napoli. Arrivata alla stazione con un grosso ritardo si è accorta con sconforto che l'unico treno disponibile era quello per tornare nella Capitale. Nel video ha ringraziato chi avendola vista abbattuta l'ha consolata ma si è detta ancora sconvolta dall'accaduto.

IL VIDEO