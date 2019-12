Salvini, su Gregoretti come voterà M5S?

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "La magistratura italiana butta soldi e tempo a perseguire me che ho agito nel pieno interesse del Paese, sulla scorta di accordi internazionali, e non persegue chi davvero delinque. Sono curioso di vedere che posizione terrà il Movimento Cinque Stelle che sulla vicenda analoga della Nave Diciotti votò contro la richiesta del Tribunale dei Ministri".

Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista.