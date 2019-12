Innovazione, la presentazione del piano nazionale - DIRETTA

L’innovazione e la digitalizzazione devono far parte di una riforma strutturale dello Stato che promuova la democrazia, l'uguaglianza, l’etica, la giustizia, e lo sviluppo incentrato sul rispetto dell’essere umano e del nostro pianeta. Sono questi i pilastri fondanti della visione e della strategia che Paola Pisano, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, illustrerà nel corso dell’evento “2025: Piano Nazionale per l’Innovazione” oggi, martedì 17 dicembre alle ore 16.30, presso la Camera di Commercio di Roma, Sala del Tempio di Adriano, in Piazza di Pietra.

Alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il Ministro Pisano presenterà i capisaldi dell’attività del suo dicastero, mostrando la propria idea di società digitale, fatta di servizi pubblici efficienti e semplici da usare. Interverrà il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio.

Insieme a un panel di ospiti moderati dal giornalista Alessio Jacona, il Ministro Pisano racconterà le sfide al 2025 per concretizzare la visione di un Paese innovativo, con infrastrutture tecnologiche a supporto di un ecosistema sempre più capace di generare e attrarre innovazione sul piano economico e industriale, culturale e istituzionale. Descriverà, infine, le linee programmatiche alla base di uno sviluppo tecnologico inclusivo e sostenibile, al servizio delle persone e dei territori, attento alla formazione e alle competenze perché nessuno rimanga indietro.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalle ore 16.50 sul sito del Ministero e sulla pagina Facebook del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione.

