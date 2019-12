Cucinelli, su sisma non abbiate paura

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 17 DIC - "Firmate i documenti, non abbiate paura. I cittadini di Norcia dopo tre anni dal sisma hanno bisogno di vedere le gru in città. E se ti mandano in galera vado io al posto tuo": è l'invito-provocazione che Brunello Cucinelli ha rivolto a Solomeo al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Lo ha fatto nel corso della presentazione dello stato di avanzamento dei progetti finanziati dalla Fondazione dell'imprenditore della moda per la torre civica, il teatro e il museo della Castellina della città di San Benedetto.

"C'è bisogno di avere maggiore coraggio per dare un segnale di speranza alla gente" ha sostenuto Cucinelli. "Se non c'è dolo nel mandare avanti le pratiche - ha aggiunto -, cosa accadrà mai?".

Cucinelli ha ricordato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, quando era commissario di Expo: "Prese delle decisioni forti che in quel momento gli costarono dei guai, ma poi tutto si è risolto in breve tempo e questo perché aveva agito senza dolo".

Un esempio che invita Alemanno a seguire.