"Drogato": così il senatore di FdI Ignazio La Russa si è rivolto in Aula ad un collega del M5S nel corso della discussione in Senato sull'emendamento per la cannabis light. Esclamazione alla quale hanno fatto seguito le proteste del gruppo pentastellato. Poco prima era intervenuto il senatore 5S Vincenzo Garruti.

Manovra, La Russa in Aula a un collega 5S: "Drogato"