Di Maio presenta il 'Team del Futuro', 'Da domani non sarò più solo'

"In questi anni mi sono sentito molto solo e quando sei solo prendi le decisioni da solo perché è difficile condividerle - ha detto Luigi Di Maio dopo aver presentato il team dei facilitatori -: da oggi condividere anche le scelte di governo sarà più facile e sarà quello che cambierà il Movimento nei prossimi 10 anni". "Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza, la nostra grande sfida".

"Dopo 10 anni diciamo che una cosa buona deve finire affinché ne nasca una migliore - aveva spiegato Di Maio -: oggi permettiamo al M5s di pensare ai prossimi 10 anni mettendo insieme nuove persone e competenze. Il team del Futuro non è una panacea, è fatto di facilitatori non di decisori". "É arrivato il momento di decidere quali sono i nuovi temi e le nuove esigenze degli italiani: lo faremo con gli Stati Generali che convocheremo per scrivere la carta del futuro nei prossimi 20 anni".

"A gennaio, quando dovremo mettere mano a un nuovo accordo di governo, il ruolo di questo team sarà fondamentale", ha detto ancora il capo politico del M5s Luigi Di Maio nel corso della presentazione del nuovo "Team del Futuro" del Movimento.