Feltri a giudizio per 'Patata Bollente'

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Molti ricorderanno un 'raffinatissimo' titolo che mi dedicò oltre due anni fa il quotidiano Libero, 'La patata bollente', ed un articolo di Feltri condito dai più beceri insulti volgari, sessisti rivolti alla mia persona: nessun diritto di cronaca esercitato nè di critica politica... semplicemente parole vomitevoli". Lo scrive su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi, annunciando che il Gup di Catania "accogliendo la richiesta della procura, ha disposto il rinvio a giudizio per il direttore Vittorio Feltri" per diffamazione aggravata". "È un primo importante risultato. Non tanto per me - ha puntualizzato la sindaca - ma per tutte le donne e tutti gli uomini che non si rassegnano a un clima maschilista, a una retorica fatta di insulti o di squallida ironia. E il mio pensiero va a tutti coloro, donne e uomini, che hanno subito violenze favorite proprio da quel clima".