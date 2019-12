Bonafede, no a scontri su prescrizione

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Da parte mia non c'è alcuna volontà di scontro. Mi dicono che ci siano proposta dalle altre forze che io vaglierò insieme a loro ma non si può reintrodurre principio secondo cui dopo il primo grado di giudizio, dopo una certa data un cittadino può non avere una risposta di giustizia". Lo afferma, interpellato a Montecitorio dai cronisti sul tema della prescrizione, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. "Il 1 gennaio in termini concreti non succede nulla gli effetti concreti non si avranno prima del 2024", aggiunge Bonafede.