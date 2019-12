Papa visita a sorpresa i "100 presepi"

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 9 DIC - Visita a sorpresa di papa Francesco alla mostra "100 presepi" in Vaticano. Dopo la firma, a Greccio, il 1 dicembre, della Lettera Apostolica Admirabile signum, il Papa ha voluto dare un ulteriore segno della sua attenzione a questa tradizione di fede.

Bergoglio è stato accolto all'ingresso da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che lo ha accompagnato illustrando le opere presenti. Nel corso della visita il Pontefice ha salutato individualmente i presepisti e gli artisti accompagnati dalle loro famiglie. Ha quindi ha recitato una preghiera e benedetto i presenti.

Il coro da camera della Scuola Coristica "Kodály" di Budapest, giunto in Vaticano con una delegazione ungherese, ha eseguito alcuni brani natalizi. Intorno alle 16:50 il Santo Padre ha fatto rientro a Casa Santa Marta.