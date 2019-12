Cirio, Tav riporterà Piemonte in Europa

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - La Torino-Lione è "il più grande progetto infrastrutturale degli ultimi decenni" e "porterà il Piemonte nel cuore dell'Europa". Lo afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel messaggio inviato ai lavoratori del cantiere di Chiomonte in occasione della tradizionale cerimonia di Santa Barbara, la protettrice dei minatori.

"Confidiamo che possa arrivare ad ognuno il nostro auguri - scrive Cirio nel messaggio firmato anche dall'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi - affinché non solo Santa Barbara continui a proteggervi, ma anche perché possiate davvero sentirvi artefici di un'opera epocale, che aiuterà il Piemonte a tornare ad essere una regione trainante".

Il messaggio di Cirio è stato letto da una lavoratrice, dopo la messa del priore dell'abbazia di Novalesa e il ringraziamento della direttrice del cantiere. Al governatore, in segno di ringraziamento, i lavoratori hanno firmato un casco che gli sarà donato.