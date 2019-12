Mes: Faraone, M5S insegue Salvini

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - "Il Mes è diventato il nuovo 'porti chiusi' e 'tieniteli a casa tua'. La verità è che si scrive Mes ma si legge Italexit: Salvini con i suoi due liocorni Borghi e Bagnai, che non si vedono ma lavorano pancia a terra per buttarci fuori dall'euro, ha rispolverato uno dei suoi mantra preferiti: il No Euro, un evergreen": così in una nota il capogruppo di Italia Viva in Senato Davide Faraone.

"Ma il bello è che c'è sempre chi è un po' più sovranista di te: in Germania, il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, alleato della Lega, sostiene da sempre che l'unico obiettivo del Mes sia quello di salvare gli italiani coi soldi dei tedeschi. È francamente penoso vedere il M5S inseguire la Lega nella rincorsa disperata al populismo quando sono stati proprio i due ex alleati, con lo stesso presidente del Consiglio di adesso a preparare e discutere questo accordo", conclude Faraone.