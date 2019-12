Manovra: Stefano, spero lunedì in Aula

(ANSA) - ROMA, 3 DIC - La manovra potrebbe arrivare lunedì in Aula al Senato. Lo ha detto il relatore di maggioranza, Dario Stefano, parlando con i giornalisti. Il programma iniziale prevedeva che i lavori in Aula cominciassero oggi. "Puntiamo a chiudere in settimana i lavori della commissione Bilancio - ha spiegato - per andare in Aula lunedì. Questo è il mio desiderata".