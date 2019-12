Esponente FdI presidente Assemblea umbra

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - "Insieme, tutti quanti insieme, costruiremo l'Umbria del domani": è uno dei passaggi con i quali Marco Squarta, esponente di Fratelli d'Italia eletto stamani nuovo presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, è intervenuto in aula subito dopo il voto. Perugino, 40 anni, avvocato ha ottenuto 13 voti, due in più del quorum richiesto.

"Ci aspetta - ha detto Squarta - una nuova era di responsabilità e del riconoscimento dei doveri che accettiamo con entusiasmo, nella consapevolezza delle difficoltà della causa". "Continueremo a non essere indifferenti verso chi soffre" ha affermato ancora il neopresidente dell'Assemblea.

"Creeremo le condizioni - ha aggiunto - affinché ogni disabile, ogni anziano, ogni povero e ogni emarginato della nostra regione, trovi le giuste risposte ai suoi bisogni. I ritardi e le inefficienze della pubblica amministrazione, che inevitabilmente si riflettono sugli ultimi, non saranno più tollerati".