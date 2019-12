Mes, via a vertice di maggioranza a Palazzo Chigi

E' iniziato a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sul Mes. Al vertice sono presenti, oltre al premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il titolare della Farnesina e capo delegazione del M5S, Luigi Di Maio, il ministro della Cultura e capo delegazione del Pd Dario Franceschini, il ministro della Sanità e capo delegazione di Leu Roberto Speranza. Presenti anche il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola.

I presenti alla riunione sono arrivati a Palazzo Chigi diversi minuti prima dell'inizio del vertice.



Italia Viva non parteciperà al vertice di maggioranza a palazzo Chigi dedicato al Mes. La decisione è stata presa dopo una consultazione tra i massimi dirigenti del partito guidato da Matteo Renzi. Italia Viva legge il vertice come un momento di chiarimento tra Pd e M5s, dopo che sabato si è alzato il tono del confronto fino a divenire scontro. Iv ha ribadito al premier Conte e al ministro Gualtieri che appoggia le loro decisioni.



"Il presidente di Italia Viva Rosato ha spiegato al presidente Conte, visto che il nuovo litigio della maggioranza è sul Mes e noi siamo i pacificatori, che non abbiamo nulla su cui litigare, se la vedessero tra loro". Lo ha detto Matteo Renzi a Non è l'Arena su La7, intervistato da Massimo Giletti, sull'assenza di Iv a Palazzo Chigi. "Gli italiani sono stanchi di questi vertici ogni tre giorni, vogliono risposte. Sembrano delle serie come Beatiful", ha aggiunto.