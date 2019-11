Mes, Conte: sempre pronto a chiarire

(ANSA) - MONTE SANT'ANGELO (FOGGIA), 30 NOV - "Lunedì non ci sarà nessuna battaglia, è una informativa doverosa al Parlamento da parte del presidente del Consiglio che ogni volta che è stato chiamato, ogni volta che ha avuto e avrà la possibilità di informare, dialogare con i membri del Parlamento, lo fa". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti in merito all'informativa di lunedì al Senato sul Mes. ""Come sapete - ha aggiunto Conte - la sovranità appartiene al popolo però i parlamentari rappresentano il popolo quindi dopodomani mi confronterò, informerò. Mi è stato chiesto e sarà sempre così". "Il presidente del Consiglio quando c'è da chiarire, da dialogare, quando c'è da informare il parlamento - ha concluso - ci sarà sempre".