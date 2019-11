17 targhe per vittime Piazza Fontana

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Diciassette piccole targhe con i nomi degli altrettanti morti saranno scoperte il prossimo 9 dicembre in piazza Fontana a Milano per ricordare chi perse la vita nella strage che il 12 dicembre 1969 causò anche 88 feriti.

E' quanto ha reso noto il sindaco della città, Giuseppe Sala.

Il sindaco sottolinea la partecipazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla seduta straordinaria del Consiglio comunale di Milano in occasione del 50mo anniversario: "La sua presenza è, per me, come cittadino di Milano prima che come sindaco, motivo di grande orgoglio. Si tratta di una presenza importante - afferma - che conferma quanto quell'evento incise sull'intero Paese e sottolinea la necessità di coltivare la memoria storica e collettiva di quei giorni, per continuare a contrastare in maniera unita ogni forma di terrorismo e violenza". Altra iniziativa le cartoline con le biografie delle vittime della strage che saranno distribuite nel circuito delle biblioteche e nelle scuole.