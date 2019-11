Speranza, chiusa stagione tagli a Sanità

(ANSA) - POTENZA, 29 NOV - "In questa manovra di bilancio il comparto Salute ha fatto un importantissimo passo in avanti. Si chiude definitivamente la stagione dei tagli alla Sanità e si ricomincia a investire su un comparto che è fondamentale per il futuro del Paese". Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, stamani, a Potenza, a margine dell'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università degli Studi della Basilicata.