Milano-Cortina:Conte,successo per Italia

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - Le regioni alpine italiane rappresentano "un motore per l'Europa in tutti i campi, incluso quello sportivo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Forum annuale di Eusalp a Milano, citando l'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano-Cortina, "che rappresenta già un risultato in sé ma siamo convinti che, quando lo avremo realizzato, sarà un successo per l'Italia intera".