Fico, Salvini? Contro ritorni di fiamma

(ANSA) - MATERA, 29 NOV - "Non sono mai per i ritorni di fiamma". Così, con un sorriso, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha risposto a una domanda dei giornalisti sul possibile "riavvicinamento" tra Di Maio e Salvini. Stamani, a Matera, Fico presiederà una riunione del Consiglio comunale della Capitale europea della Cultura 2019. L'iniziativa nella Città dei Sassi rientra in "Assemblee al centro", un viaggio nei Consigli comunali di tutta l'Italia.