Manovra: voti in commissione da sabato

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Una serie di riunioni di maggioranza, da oggi fino a venerdì, per arrivare pronti sabato mattina e iniziare a votare gli emendamenti in commissione e portare la manovra in Aula il 3 dicembre, come da programma. E' questa la road map tracciata in un primo incontro del governo con i relatori, i rappresentanti dei partiti e i tecnici dei ministeri per organizzare i lavori sulla legge di Bilancio. La commissione, guidata da Daniele Pesco, non dovrebbe più riunirsi fino a sabato mattina, in attesa che si trovi una sintesi sui capitoli principali che il governo vuole affrontare a Palazzo Madama, le cosiddette 'microtasse', dalla plastica alla sugar tax fino al prelievo sulle auto aziendali, e poi il pacchetto per gli enti locali.