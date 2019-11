Di Maio, commissione su partiti priorità

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Questo tema della Commissione sui finanziamenti ai partiti per noi è una priorità: vi chiederemo di sostenerci per portarla il prima possibile a casa". Così Luigi Di Maio in un video torna sulla necessità di istituire la Commissione legandola alle questione delle concessioni autostradali. "Il tema che sta emergendo è che diversi politici e forze politiche prendono soldi da questi concessionari: nulla di illegale ma c'è un problema morale. Se questi partiti che stanno al governo delle regioni o centrale chiudono un occhio il problema politico è grosso".