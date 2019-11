Salvini: 'Il 21 dicembre il congresso per aggiornare lo statuto del partito'

"Faremo il congresso il 21 dicembre per aggiornare lo statuto. Siamo nel 2019 ed il fatto che la Lega sia un movimento nazionale mi sembra ormai chiaro ed evidente". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini conversando con i cronisti a proposito del congresso del sui partito.

"Sono settimane che chiedo un confronto pubblico con Conte: finora non sono stato fortunato. Se accetta vengo qua, quando vuole e quando vuoi, vengo qui", dice Salvini, alla registrazione del Maurizio Costanzo Show. Lo stesso Costanzo aggiunge: "Se Conte vuole possiamo fare qui il confronto, una puntata speciale"

"Dovevamo vederci questa settimana per decidere poi Berlusconi non è stato bene e quindi aspettiamo che stia meglio ma comunque in settimana ci vediamo per decidere e chiudere". Risponde così Salvini a chi gli chiede se sia previsto a breve un incontro con gli altri leader del centrodestra per definire le candidature alle prossime elezioni.

A chi gli chiede se il candidato della Campania sia Stefano Caldoro, Salvini risponde: "Non so chi abbia proposto Forza Italia". E a chi allora gli fa notare che il nome indicato dagli azzurri sia proprio quello di Caldoro, il leader della Lega replica: "L'ho letto sui giornali non me lo hanno detto loro".