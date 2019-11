Sala, Milano sia esempio per il Paese

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, "oggettivamente il Paese ha bisogno di un rilancio, purtroppo va anche un po' a pezzi e vediamo tragedie ogni giorno. Vi invito a riflettere perché la situazione se non drammatica è molto difficile, in questo momento c'è più che mai bisogno dell'esempio che nasce da questo territorio", come ha detto nel suo discorso alla cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica, a cui ha preso parte con il prefetto Renato Saccone. "Ormai siamo un Paese in cui lavora il 45% dei cittadini, in cui le pensioni stanno avendo un impatto sul Pil incredibile.

Quindi non è che voglio fare a tutti i costi il milanese che dice 'prima di tutto si lavora' però il Paese ha bisogno di un rilancio - ha aggiunto -. Da questo punto di vista colgo l'occasione di oggi per rilanciare con il nostro credo che è 'testa bassa e andare avanti'". "Diamoci una mano a vicenda e facciamo così in modo che la necessaria svolta di questo Paese ci sia", ha concluso.