Manovra:no a stretta su studi dentistici

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Niente da fare per la proposta M5S, formalizzata con un emendamento alla manovra, che puntava a una stretta nei confronti degli studi dentistici con titolari non medici chiedendo che tali società potessero essere costituite solo tra professionisti iscritti all'Albo. La commissione Bilancio del Senato l'ha ha giudicata inammissibile per materia salvando invece, al momento, il bonus per le cure dentali per le fasce più deboli. Nei prossimi giorni gli emendamenti alla legge di bilancio saranno messi in votazione.