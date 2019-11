Manovra: fonti del governo, verso il dimezzamento della plastic tax

Verso il dimezzamento della plastic tax e un ampliamento dei prodotti esentati dal nuovo prelievo: è quanto riferiscono fonti di governo. Ad essere esclusi dovrebbero essere non solo i prodotti compostabili ma anche quelli con una parte riciclata. La misura, contenuta nella legge di bilancio, sarà rivista nel corso dell'esame parlamentare e il governo ha già più volte assicurato che è pronta a modificarla

Sono 184 gli emendamenti alla manovra giudicati inammissibili in commissione Bilancio al Senato: c'è tempo fino a stasera alle 19 per presentare le riformulazioni delle proposte. Se i numeri fossero confermati, all'esame di Palazzo Madama in commissione resterebbero da esaminare circa 500 emendamenti segnalati come prioritari dai gruppi parlamentari. Inizialmente i partiti avevano presentato in totale oltre 4500 proposte di modifica alla legge di bilancio: un pacchetto sceso successivamente a quota 700 con il meccanismo degli emendamenti cosiddetti 'segnalati', vale a dire quelli considerati più importanti dai partiti.(ANSA).