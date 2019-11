L.elettorale: Salvini, se seria ci siamo

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Se c'è la volontà di fare seriamente e in fretta, in un mese si chiude il discorso e si mette a disposizione degli italiani una legge elettorale che garantisce che chi vince governa, basta che questo non sia usato dalla maggioranza per perdere tempo, se si vuole lavorare seriamente noi per scrivere le regole ci siamo". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini parlando dell'apertura del Pd per un confronto sulla legge elettorale.