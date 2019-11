Di Maio, soli in E-R.Governo dura 3 anni

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Un governo che duri tre anni va rafforzato "con un contratto che dica ai cittadini cosa e quando si farà". Luigi Di Maio rilancia la sua proposta, e intervistato in apertura dal Messaggero sulle Regionali in Emilia dice che "gli iscritti si sono espressi", ora apertura alle liste civiche a sostegno del progetto: "se non ci presentassimo tanti nostri simpatizzanti voterebbero per i sovranisti". Sulla legge elettorale avverte: deve partire da un accordo nella maggioranza. Poi annuncia una grande riorganizzazione, che vedrà nascere il primo organo politico del M5s.