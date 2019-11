M5S: Grillo, Di Maio non va sostituito

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, afferma che "Luigi Di Maio lavora 25 ore al giorno e non può essere sostituito per nessuna ragione, anzi va sostenuto". "Io ci sarò di più e gli darò una mano", ha detto Grillo. "Una persona deve poter decidere e fare scelte importanti. Un referente ci vuole", ha aggiunto il Garante del M5S. Lo si legge in una nota diramata dopo l'incontro Grillo-di Maio di questa mattina.