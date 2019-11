Mes: fonti maggioranza,vertice non risolutivo ma costruttivo

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - E' stato un incontro nel merito, tecnico, svoltosi in un'atmosfera positiva e costruttiva. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza in merito al vertice tenutosi questa mattina a Palazzo Chigi sul Meccanismo economico di Stabilità.

Il titolare del Mef Roberto Gualtieri, spiegano le stesse fonti, è stato e determinato nello spiegare la bontà dell'accordo, pur sottolineando la posizione paradossale in cui si è trovato, ossia dover difendere un'intesa attaccata dalla Lega, che invece l'ha negoziata. Nel vertice, si spiega, non c'è stato alcuno scontro ideologico: è stato un confronto interessante, non è stato un incontro risolutivo però è sicuramente un passo avanti.(ANSA).