A. Mittal: Fico, no a scudo penale

(ANSA) - AREZZO, 21 NOV - "Rispetto all'Ilva va detto chiaramente: lo scudo penale è un pretesto per Mittal" per "dire 'voglio annullare il contratto'", mentre "sappiamo tutti che lo scudo penale non ha nessuna motivazione di essere rispetto al contratto". Così il presidente della Camera Roberto Fico, ha risposto a una domanda sull'ex Ilva, a margine dell'assemblea Anci ad Arezzo.